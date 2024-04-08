В Казани прошел предпремьерный показ драмы «Джойка» о жизни американской балерины

В одном из казанских кинотеатров состоялся предпремьерный показ фильма «Джойка», рассказывающего о непростой жизни и творческом пути американской балерины Джой Уомак. Картину представил заслуженный артист Татарстана Олег Ивенко, который также сыграл одну из ролей в фильме.
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