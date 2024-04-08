Открытие 15-го сезона Республиканского проекта «Кадровый резерв» в Молодежном экстрим-парке «УРАМ»

В Молодежном экстрим-парке «УРАМ» состоялось открытие 15-го сезона Республиканского проекта «Кадровый резерв». В церемонии принял участие министр по делам молодежи Республики Татарстан.
Проект «Кадровый резерв» направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, развитие профессиональных навыков и создание условий для карьерного роста. В рамках проекта проводятся различные мероприятия, направленные на развитие лидерских качеств, коммуникативных навыков и умения работать в команде.
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