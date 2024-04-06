День Бразилии в Национальной библиотеке Татарстана: открытие выставки «Бразилия — поэзия природы»

В Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялось открытие выставки фотографа из Бразилии Рикардо Мартинса под названием «Бразилия — поэзия природы».
В выставочном пространстве на первом этаже библиотеки собрались ценители искусства, чтобы познакомиться с творчеством бразильского фотографа. В церемонии открытия принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Бразилии в России Родриго Де Лима Баэна Соарэс.
Это событие стало важным шагом в укреплении культурных связей между Татарстаном и Бразилией. Выставка позволит посетителям лучше узнать Бразилию и ее уникальную природу, а также познакомит с творчеством талантливого фотографа Рикардо Мартинса.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.