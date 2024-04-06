День Бразилии в Национальной библиотеке Татарстана: открытие выставки «Бразилия — поэзия природы»

В Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялось открытие выставки фотографа из Бразилии Рикардо Мартинса под названием «Бразилия — поэзия природы».

В выставочном пространстве на первом этаже библиотеки собрались ценители искусства, чтобы познакомиться с творчеством бразильского фотографа. В церемонии открытия принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Бразилии в России Родриго Де Лима Баэна Соарэс.

Это событие стало важным шагом в укреплении культурных связей между Татарстаном и Бразилией. Выставка позволит посетителям лучше узнать Бразилию и ее уникальную природу, а также познакомит с творчеством талантливого фотографа Рикардо Мартинса.