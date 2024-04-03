Заседание Правительства Республики Татарстан: обсуждение реализации программы «Энергоресурсоэффективность»

В рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности состоялось заседание Правительства, посвященное реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в текущем году и задачам на следующий.
Участники заседания обсудили достижения и проблемы в области энергорсесурсоэффективности. Были рассмотрены результаты выполнения программы за 2023 год, а также определены задачи на 2024 год.
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