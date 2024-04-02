В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась экспозиция «Дети Ау. РАСпрекрасен этот МИР»

В Галерее современного искусства в Казани открылась экспозиция «Дети Ау. РАСпрекрасен этот МИР», организованная дирекцией «Время кино» и АНО «Школа для всех».

На выставке представлены 40 работ учеников с расстройствами аутистического спектра (РАС) в возрасте от семи до 14 лет. До 30 апреля в галерее по субботам будут проходить кинопоказы, лекции и инклюзивные уроки.

Школьники выполнили работы в различных техниках — от графики до монотипии. Экспозиция состоит из шести серий: «Щенячий восторг», «Голубиная почта», «Просто космос», «ЦвеТЫ», «Дали туфельки слону», «Два клоуна». Планируется создание цифрового каталога картин.