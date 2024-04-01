Движение Первых в Татарстане готовится к летней кампании

В экстрим-парке «УРАМ» прошел брифинг, посвященный летней кампании «Движения Первых» в Татарстане.
На брифинге были представлены планы на лето — республиканские тематические смены, среди которых первая в Татарстане смена по фиджитал-спорту, работа пришкольных лагерей и другие мероприятия.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.