Волжской тропе исполнился год: в Казани прошел открытый показ фильма о велопутешествии по маршруту

30 марта в Присутственных местах Казанского Кремля состоялся открытый показ фильма «Волжская тропа: чур, только не пешком». Ленту сняли путешественники Тимур Апелов и Роман Старов.
Фильм рассказывает о велопутешествии Романа по всему маршруту Волжской тропы, которое заняло 11 дней. В фильме показаны не только красивые пейзажи Волги, но и жизнь местных жителей, а также места для отдыха и трудности, с которыми столкнулся путешественник.
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