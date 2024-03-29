В экстрим-парке «УРАМ» прошла презентация концепции Детского парка — самого масштабного на данный момент открытого пространства в Казани для детей. Проект будет реализован в рамках Стратегии развития Казанки уже в конце августа этого года.



Новый парк станет не только местом для отдыха и развлечений, но и пространством для развития и обучения детей. В рамках проекта будут созданы условия для активного отдыха, занятий спортом и творчеством, а также для проведения образовательных мероприятий.