В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась фотовыставка «Михаил Козловский. Эпоха»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» состоялось открытие фотовыставки «Михаил Козловский. Эпоха», посвященной 70-летию известного фотографа.
Михаил Козловский известен как фотолетописец развития Татарстана на стыке исторических эпох. Он 26 лет проработал личным фотографом первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева и создал множество уникальных фотографий, на которых запечатлены первые лица страны, знаменитости и простые люди. Работы Козловского отличаются вниманием к людям и их эмоциям.
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