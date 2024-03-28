«Легкий человек»: спектакль-променад по Казани ХIХ века

28 марта в Казани состоялся пресс-показ спектакля-променада «Легкий человек». Премьера приурочена ко дню рождения Максима Горького. Спектакль-променад — это новый вид театрального искусства, где зритель становится полноценным участником действия. Чтобы пройти весь маршрут, посетителям выдают наушники и аудиогид.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.