Траур по жертвам теракта в Казани: фоторепортаж «Реального времени»

Сегодня в Казани, как и по всей стране, проходит общенациональный траур по жертвам теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле». На данный момент известно о 154 погибших и 152 пострадавших. В Татарстане отменены все массовые мероприятия, на ТВ — развлекательные программы. Аватарки телеграм-каналов и пабликов в соцсетях окрасились в черно-белые тона.