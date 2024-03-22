На очередном заседании экспертного клуба «Волга» подвели итоги выборов

13:17, 22.03.2024 27
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

На заседании экспертного клуба «Волга» обсудили последствия выборов президента в 2024 году и возможные пути развития России после этого события.


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