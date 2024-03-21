На сцене ГБКЗ имени С.Сайдашева объединились музыканты Казани и Ташкента

18:59, 21.03.2024 61
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

21 марта в Казани прошел совместный концерт и конференции казанских и зарубежных музыкантов в рамках Международного музыкального форума «Мост согласия». Мероприятие было посвящено дню рождения Иоганна Себастьяна Баха. В этот вечер для зрителей прозвучали концерты мастера эпохи барокко: для скрипки с оркестром и двух фортепиано с оркестром. Также в программу вошли Ария и Шутка из знаменитой Оркестровой сюиты №3, Ариозо из клавирного концерта фа минор в переложении для органа и фагота, ария сопрано из Кантаты №21. Впервые в Казани был исполнен Тройной концерт для фортепиано с оркестром.


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