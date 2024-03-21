На сцене ГБКЗ имени С.Сайдашева объединились музыканты Казани и Ташкента

21 марта в Казани прошел совместный концерт и конференции казанских и зарубежных музыкантов в рамках Международного музыкального форума «Мост согласия». Мероприятие было посвящено дню рождения Иоганна Себастьяна Баха. В этот вечер для зрителей прозвучали концерты мастера эпохи барокко: для скрипки с оркестром и двух фортепиано с оркестром. Также в программу вошли Ария и Шутка из знаменитой Оркестровой сюиты №3, Ариозо из клавирного концерта фа минор в переложении для органа и фагота, ария сопрано из Кантаты №21. Впервые в Казани был исполнен Тройной концерт для фортепиано с оркестром.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым