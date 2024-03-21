В Императорском зале Казанского федерального университета на дискуссионной площадке обсудили «Традиционные ценности в условиях глобального поликризиса». По словам декана Юридического факультета КФУ Лилии Бакулиной, инициатива проведения такого мероприятия исходила от самих студентов.

- Студенческое научное общество юридического факультета традиционно организует научно-практические мероприятия, различного рода конференции. Ребятам хотелось получить такую площадку, где откровенно о своих каких- то внутренних процессах мог бы сказать человек с определенным авторитетом, эксперт в определенной сфере. На мой взгляд, это отличие от научных конференций, где нет докладов, где каждый говорит, что ест у него на сердце, на душе. Мы решили поддержать эту инициативу… Думаю, у нас все получилось, - рассказала Бакулина «Реальному времени».