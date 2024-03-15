Иннополис голосует за будущее: как проходит голосование на выборах Президента РФ в самом инновационном городе России

13:43, 15.03.2024 19
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

В самом молодом городе России выбирают президента. Иннополис присоединился к голосованию впервые, хотя открылся еще в 2015 году. Поскольку избирателей немного, участок всего один. Он находится в городском пространстве «Артспейс», которое хорошо известно жителям своими концертами, спектаклями и выставками. В течение трех дней помещение служит избирательным участком.


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