В Казани прошел первый день командно-штабных учений МЧС

08:44, 06.03.2024 30
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани прошел первый день командно-штабных учений МЧС. 190 человек и 38 единиц техники от различных служб РСЧС приняли участие во Всероссийских командно-штабных учениях МЧС, которые прошли в Казани. В числе участников были сотрудники полиции и Росгвардии, медики Центра медицины катастроф, экологи, представители Исполкома г. Казани.

В ходе аварийно-спасательных работ сотрудники МЧС и РСЧС эвакуировали жителей с подтопленных территорий с помощью судна на воздушной подушке. Также были отработаны операции по спасению человека с условной крыши подтопленного жилого дома с привлечением вертолета МИ-8 МЧС России и по спасению людей с дрейфующей льдины с помощью судна на воздушной подушке.


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