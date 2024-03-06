В Казани прошел первый день командно-штабных учений МЧС. 190 человек и 38 единиц техники от различных служб РСЧС приняли участие во Всероссийских командно-штабных учениях МЧС, которые прошли в Казани. В числе участников были сотрудники полиции и Росгвардии, медики Центра медицины катастроф, экологи, представители Исполкома г. Казани.
В ходе аварийно-спасательных работ сотрудники МЧС и РСЧС эвакуировали жителей с подтопленных территорий с помощью судна на воздушной подушке. Также были отработаны операции по спасению человека с условной крыши подтопленного жилого дома с привлечением вертолета МИ-8 МЧС России и по спасению людей с дрейфующей льдины с помощью судна на воздушной подушке.
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