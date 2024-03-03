«Это в традициях у народа»: Елабуга попрощалась с зимой

11:58, 03.03.2024 89
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  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова
  • realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Хороводы, блины и колоритные дамы в аутентичных народных костюмах. В Елабуге «с огоньком» попрощались с зимой. Но уточнили, что это не Масленица, которую обязательно отметят чуть позже, а еще одно мероприятие в событийном календаре старинного купеческого города на Каме. В народных гуляниях приняли активное участие учащиеся местного колледжа культуры и искусств. Около 80 человек пели, плясали и создавали атмосферу праздника.

Глава Елабужского муниципального района Республики Татарстан, мэр Елабуги Рустем Нуриев рассказал «Реальному времени», что «проводы зимы будем усиливать».

- Элементы со Спасской ярмарки возьмем, с каких-то спортивных мероприятий. Это будет подобие Сабантуя – зимний вариант. Это славянский праздник. Я его не отношу к каким-то религиозным: люди прощаются с зимой. Это в традициях у народа. Будем расширять и торговлю, и общепит. Это будет еще одно событийное мероприятие», - сказал градоначальник.


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