Казанская команда по водному поло «КОС-Синтез» завершила предпоследний тур «регулярки»

16:15, 21.02.2024 19
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  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»
  • предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Татарстанское дерби прошло в плавательном бассейне "Оргсинтез". Ватерполисты КОС-СИНТЕЗ дважды обыграли своих дублеров из КОС-СИНТЕЗ-УОР с разгромным счётом. За тур до финиша регулярного сезона команды занимают 2 и 7 места соответственно и, скорее всего, сохранят свои позиции в итоговой табели о рангах.


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