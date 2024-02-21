Казанская команда по водному поло «КОС-Синтез» завершила предпоследний тур «регулярки»

Татарстанское дерби прошло в плавательном бассейне "Оргсинтез". Ватерполисты КОС-СИНТЕЗ дважды обыграли своих дублеров из КОС-СИНТЕЗ-УОР с разгромным счётом. За тур до финиша регулярного сезона команды занимают 2 и 7 места соответственно и, скорее всего, сохранят свои позиции в итоговой табели о рангах.
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