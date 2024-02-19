В Казани разобрали часть дома, где жил Максим Горький

Казанские градозащитники обеспокоены очередным разбором старинного дома в исторической части Казани. На этот раз речь о памятнике на ул. Ульянова-Ленина, 60, где жил Максим Горький. В частности, строители разобрали деревянный пристрой к дому во дворе. Между тем в Комитете РТ по охране ОКН стараются успокоить общественность: в здании разрешили провести противоаварийные работы ввиду плохого состояния памятника, часть его не подлежащих сохранению и демонтированных элементов должны воссоздать.
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