В Казани состоялась пресс-конференция, посвященная готовности к «Играм будущего»

15:01, 14.02.2024 20
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил на пресс-конференции, что свое участие в «Играх будущего» уже подтвердили 277 команд, которые насчитывают более двух тысяч участников. Соревнования пройдут в Казани, Иннополисе и «Сириусе» с 19 февраля по 3 марта. Участники будут соревноваться в 21 фиджитал-дисциплине за призовой фонд в размере 10 миллионов долларов.


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