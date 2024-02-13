Хоккейные клубы «Ак Барс» и «Нефтехимик» провели пресс-конференцию после матча

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов и его коллега из «Нефтехимика» Олег Леонтьев обсудили прошедший матч. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу казанской команды. Билялетдинов отметил, что «Нефтехимик» — серьезный соперник, а Леонтьев добавил, что игра была равной, но ошибок было допущено больше у нижнекамцев.
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