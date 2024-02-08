В театре Камала представили предпремьерный показ спектакля «Чертов тост». После комедии «Көзге кайтаваз» («Осенний отголосок») главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев поставил вторую часть трилогии Туфана Миннуллина о поколении шестидесятников — но уже в эпохе застоя. Пьеса называется «В месте, где собираются друзья» («Дуслар җыелган җирдә»), на афише русское название — «Чертов тост».
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