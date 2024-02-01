40 новых пассажирских автобусов получили перевозчики нескольких муниципалитетов РТ

40 новых пассажирских автобусов сегодня рано утром получили перевозчики сразу нескольких муниципалитетов Татарстана. Это первая партия техники, закупленная в рамкам специального казначейского кредита в 1,396 млрд рублей, выделенного республике в прошлом году на обновление общественного транспорта. С осмотра автобусных новинок сегодня начал работу Рустам Минниханов, приехав на коллегию Минтранс РТ в Казань -Экспо.
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