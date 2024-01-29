«КОС-Синтез-УОР» успешно завершил 13-й тур в Казани

Молодёжная команда «КОС-Синтез-УОР» успешно провела 13 тур Чемпионата России по водному поло. Игры проходили в Казани 26 - 27 января. Казанцы дважды обыграли сборную Республики Беларусь со счётом 14-9 и 13-8 соответственно. Благодаря этому, команда пополнила копилку очков и укрепила свои позиции на 7 месте Чемпионата России. Беспроигрышная серия «КОС-Синтез-УОР» продолжается четыре матча.
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