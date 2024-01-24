В МВЦ «Казань Экспо» прошла итоговая коллегия Министерства здравоохранения РТ

Расширенное заседание итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ "Об итогах деятельности системы здравоохранения РТ в 2023 году. Задачи и перспективы развития на 2024 год" состоялось в МВЦ «Казань Экспо». В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, помощник министра здравоохранения России Оксана Гусева, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин и другие.
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