В МВЦ «Казань Экспо» прошла итоговая коллегия Министерства здравоохранения РТ

16:01, 24.01.2024 43
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  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
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  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
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  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
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Расширенное заседание итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ "Об итогах деятельности системы здравоохранения РТ в 2023 году. Задачи и перспективы развития на 2024 год" состоялось в МВЦ «Казань Экспо». В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, помощник министра здравоохранения России Оксана Гусева, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин и другие.


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