На площадке АО «Татэнергосбыт» в Казани состоялось заседание Ассоциации цифрового развития

В Казани на площадке АО "Татэнергосбыт" прошло заседание Ассоциации содействия цифровому развитию, в котором принял участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Это мероприятие стало отличной возможностью для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития цифровой сферы. В ходе заседания были рассмотрены важные аспекты развития цифровых технологий в Республике Татарстан и предложены пути решения актуальных проблем. Участники обменялись опытом и лучшими практиками в области цифрового развития, а также обсудили перспективы сотрудничества и взаимодействия в рамках Ассоциации.
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