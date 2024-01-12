В Казани состоялось ежегодное заседание экспертного клуба «Волга»

20:00, 12.01.2024 22
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани состоялось ежегодное заседание экспертного клуба "Волга". На заседании были подняты вопросы о развитии инфраструктуры, экономики и социальной сферы региона. Эксперты высказали свои мнения о том, какие меры необходимо предпринять для улучшения качества жизни населения и привлечения инвестиций в республику. 

Особое внимание было уделено обсуждению новых проектов в области науки, образования и культуры. Участники заседания высказались за развитие сотрудничества между учебными заведениями Татарстана и других регионов России, а также за расширение международных связей.


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