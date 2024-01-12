В Казани состоялось ежегодное заседание экспертного клуба "Волга". На заседании были подняты вопросы о развитии инфраструктуры, экономики и социальной сферы региона. Эксперты высказали свои мнения о том, какие меры необходимо предпринять для улучшения качества жизни населения и привлечения инвестиций в республику.

Особое внимание было уделено обсуждению новых проектов в области науки, образования и культуры. Участники заседания высказались за развитие сотрудничества между учебными заведениями Татарстана и других регионов России, а также за расширение международных связей.