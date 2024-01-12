В Татарстане провели общереспубликанское родительское собрание

09:05, 12.01.2024 26 1
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вечером 11 января в Министерстве образования и науки прошло традиционное республиканское родительское собрание с нетрадиционной повесткой дня под девизом: «Выбираем будущее в информационных технологиях». Обычные для этого времени года вопросы о профилактике в школах инфекционной заболеваемости и детского дорожно-транспортного травматизма отошли на второй план — министр Ильсур Хадиуллин, пришедшая ему на помощь заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» Булат Габдрахманов постарались успокоить родителей, возмущенных результатом «модернизации» платформы «Электронное образование РТ», которая обрушилась в первый же день работы.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 янв
    Давай вечером, с тобой встретимся...)
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