Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с наступающим Новым годом

По давней доброй традиции Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с наступающими новогодними праздниками и подарил клинике медицинское оборудование для ультразвуковой терапии.
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