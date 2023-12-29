Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с наступающим Новым годом

09:52, 29.12.2023 11
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  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru

По давней доброй традиции Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с наступающими новогодними праздниками и подарил клинике медицинское оборудование для ультразвуковой терапии.

Реклама ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014.

Токен: 2SDnjejs832


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