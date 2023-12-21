«Лучший по профессии»: В Нижнекамске состоялся конкурс профессионального мастерства

09:50, 21.12.2023 35
1/35
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин
  • realnoevremya.ru/Александр Ильин

Поднять престиж и ценность рабочих профессий, привлечь в производственную сферу молодежь – такова главная цель традиционного конкурса профмастерства «Лучший по профессии» среди молодых работников АО «ТАИФ-НК». На этот раз он собрал около 30 профессионалов. Участники состязались в трех компетенция «Оператор технологических установок», «Лаборант химического анализа» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Наравне с работниками предприятия свои знания и умения показывали студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи