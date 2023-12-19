«У нас с каждым инвестором есть личный контакт»: в Казани прошло заседание Клуба инвесторов

В казанском отеле "Мираж" состоялось традиционное заседание Клуба инвесторов, в котором принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. "О лучших условиях сейчас говорит каждый регион России. Но то, что у нас есть с каждым инвестором личный контакт, инвестиционная команда республики, она компетентная и с каждым инвестором отрабатывает как с партнером. Мне кажется, это самое конкретное преимущество Татарстана", — рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. О том, как прошло заседание Клуба - в фоторепортаже "Реального времени".
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