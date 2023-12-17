Кубок России по корэш и соревнования по греко-римской борьбе прошли в Казани

Во Дворце единоборств «Ак Барс» с 14 по 17 декабря провели Кубок России по корэш и Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы государственной компании «Автодор». В столице РТ соревновались 350 спортсменов из 35 регионов страны.
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