Как в Казани «КОС-Синтез-УОР» сыграл с МК СШОР «Восток»

В выходные молодёжная команда КОС-СИНТЕЗ-УОР провела в Казани 9 тур Чемпионата России по водному поло против бронзового призёра прошлого сезона МК СШОР ВОСТОК. В обеих играх победу одержали гости - 11-13, 8-12. По словам наставника казанских ватерполистов Николая Шепелева, его подопечным не хватило опыта.

Следующий 10 тур регулярного сезона КОС-СИНТЕЗ-УОР проведет в конце недели. 1-2 декабря в Казани состоятся матчи против астраханской команды Динамо СШОР.