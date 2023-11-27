Как в Казани «КОС-Синтез-УОР» сыграл с МК СШОР «Восток»

В выходные молодёжная команда КОС-СИНТЕЗ-УОР провела в Казани 9 тур Чемпионата России по водному поло против бронзового призёра прошлого сезона МК СШОР ВОСТОК. В обеих играх победу одержали гости - 11-13, 8-12. По словам наставника казанских ватерполистов Николая Шепелева, его подопечным не хватило опыта.
Следующий 10 тур регулярного сезона КОС-СИНТЕЗ-УОР проведет в конце недели. 1-2 декабря в Казани состоятся матчи против астраханской команды Динамо СШОР.
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