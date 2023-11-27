В Казани состоялось празднование пятилетия телеканала «ШАЯН ТВ»

В театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялся праздничный концерт, приуроченный к 5-летию детского телеканала «Шаян ТВ». На одной сцене собрались финалисты пятого сезона «Сәйлән» и звезды татарской эстрады.
Старт первому детскому телеканалу на татарском языке дали 12 ноября 2018 года — так он начал показывать в режиме нон-стоп. Важность телеканала в изучении языка неоднократно подчеркивал раис Татарстана Рустам Минниханов, который и предложил собрать детей у телеэкранов. Сегодня аудитория канала — это 15 миллионов человек из Татарстана, регионов России и всего мира.
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