PR-тренды и способы эффективной коммуникации: конференция «PR девелопера: как работать с аудиторией в 2024 году»

Сегодня в центре современной культуры «Смена» состоялась конференция «PR девелопера: как работать с аудиторией в 2024 году». Представители строительной отрасли встретились, чтобы поговорить о том, как сегодня продвигать проекты в сфере недвижимости.
Основной темой конференции стало выстраивание эффективной коммуникации с потенциальными клиентами в 2024 году и PR-тренды в девелоперской среде.
Участники обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы и вместе попытались найти оптимальные решения для продвижения своих проектов.
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