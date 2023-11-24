PR-тренды и способы эффективной коммуникации: конференция «PR девелопера: как работать с аудиторией в 2024 году»

Сегодня в центре современной культуры «Смена» состоялась конференция «PR девелопера: как работать с аудиторией в 2024 году». Представители строительной отрасли встретились, чтобы поговорить о том, как сегодня продвигать проекты в сфере недвижимости.

Основной темой конференции стало выстраивание эффективной коммуникации с потенциальными клиентами в 2024 году и PR-тренды в девелоперской среде.



Участники обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы и вместе попытались найти оптимальные решения для продвижения своих проектов.