«Жизнь не проходит. Это мы проходим по ней…»: в филармонии прошел вечер памяти поэта и депутата Роберта Миннуллина

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в Казани в среду, 22 ноября, прошел вечер памяти Народного поэта Татарстана, депутата Верховного Совета Татарской ССР двенадцатого созыва, Государственного Совета первого — четвертого созывов Роберта Миннуллина, приуроченный к 75-летию со дня его рождения. Участие в мероприятии принял председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.
На вечере состоялось подведение итогов и награждение победителей республиканского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества имени Роберта Минуллина. Творческий вечер продолжился концертом мастеров искусств Татарстана, которые исполнили песни на слова народного поэта, читали его стихи.
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