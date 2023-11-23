«Жизнь не проходит. Это мы проходим по ней…»: в филармонии прошел вечер памяти поэта и депутата Роберта Миннуллина

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в Казани в среду, 22 ноября, прошел вечер памяти Народного поэта Татарстана, депутата Верховного Совета Татарской ССР двенадцатого созыва, Государственного Совета первого — четвертого созывов Роберта Миннуллина, приуроченный к 75-летию со дня его рождения. Участие в мероприятии принял председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.



На вечере состоялось подведение итогов и награждение победителей республиканского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества имени Роберта Минуллина. Творческий вечер продолжился концертом мастеров искусств Татарстана, которые исполнили песни на слова народного поэта, читали его стихи.