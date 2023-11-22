Пять лет в эфире отметят большим концертом: пресс-конференция «Шаян ТВ»

В этом году детскому татарскому телеканалу «Шаян ТВ» исполняется пять лет. Красивую дату отпразднуют 26 ноября в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля концертом «Шаян»да «Үзгәреш җиле» — «Ветер перемен» на «Шаян ТВ». О том, как идет подготовка к празднику, рассказали на пресс-конференции в «Татар-информ».
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