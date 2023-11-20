«Созерцание»: открытие выставки к 300-летию Казанской духовной семинарии

21:00, 20.11.2023 46
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

20 ноября 2023 года в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (ГМИИ РТ) состоялось открытие выставки «Созерцание», посвящённой 300-летию Казанской православной духовной семинарии.

В торжественной церемонии открытия приняли участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, а также генконсул Ирана в Казани Давуд Мирзахани.


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