Центр коммуникации двух культур: в Казани открылся Дом Африки

Состоялось открытие первого в Казани Дома Африки, который будет содействовать предприятиям и организациям Татарстана в сотрудничестве с африканскими странами. Соорганизатором проекта выступил Казанский федеральный университет.
КФУ на торжественном открытии представляли сотрудники Института международных отношений: заместитель директора по научной работе Рафаэль Валеев, заместитель директора по международной деятельности Альбина Имамутдинова, заведующая кафедрой афро-азиатских исследований Наиля Мингазова, доцент кафедры афро-азиатских исследований Рамиль Юзмухаметов.
Участие в мероприятии также приняли представители Союза африканских диаспор в России, Африканского международного конгресса и другие.
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