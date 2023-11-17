История трех поколений одного рода бузавов: Наталья Илишкина и ее дебютный роман «Улан Далай. Степная сага»

15:00, 17.11.2023 14
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

16 ноября в Нацбиблиотеке Наталья Илишкина представила свой дебютный роман «Улан Далай. Степная сага» в серии «Большая проза». Это история трех поколений одного рода бузавов — донских калмыков-казаков.


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