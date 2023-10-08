10 фото недели: научное прошлое и туристическое будущее

00:00, 08.10.2023 10
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Военно-историческая миниатюра, ориентиры туристического будущего республики, увековечение ее научного прошлого, автопробег и отправка конвоя с гуманитарной помощью — лучшие фото недели в подборке «Реального времени».

  • II Всероссийская выставка масштабных моделей.
  • Туристский форум «Ориентиры будущего».
  • Открытие мемориальной доски Мансуру Хасанову.
  • Автопробег «Команда Путина».

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