Сегодня в Казани прошел автопробег «Команда Путина», приуроченный к 71-летию президента России Владимира Путина. Колонна автомобилей, украшенных флагами и наклейками, проехала от проспекта Ямашева в направлении парка Победы. На финише пробега состоялась отправка конвоя с гуманитарной помощью военнослужащим Татарстана и пострадавшим от боевых действий.
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