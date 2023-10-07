В Казани прошел автопробег «Команда Путина»

17:53, 07.10.2023 42
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сегодня в Казани прошел автопробег «Команда Путина», приуроченный к 71-летию президента России Владимира Путина. Колонна автомобилей, украшенных флагами и наклейками, проехала от проспекта Ямашева в направлении парка Победы. На финише пробега состоялась отправка конвоя с гуманитарной помощью военнослужащим Татарстана и пострадавшим от боевых действий.


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