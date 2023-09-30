Фитнес-аэробика: групповые старты

С 30 сентября по 1 октября в Казани в КСК «КАИ ОЛИМП» проходят Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. Более тысячи спортсменов из разных регионов России разыграют медали в нескольких дисциплинах и возрастных категориях. Сегодня, в первый день соревнований, спортсмены соревнуются в степ-аэробике, аэробике и новой дисциплине фитнес-лайт, разработанной российскими специалистами. Основная часть этого дня отведена стартам детских, юниорских команд и сеньоров в групповых разрядах.
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