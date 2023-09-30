«КОС-Синтез» открыл новый сезон победой

30 сентября КОС-СИНТЕЗ одержал вторую крупную победу над молодой командой из Астрахани, 21-3. В стартовом поединке заводчане установили высокую планку результативности, забив 28 голов и пропустив всего 3. Главный тренер Евгений Ярощук активно экспериментировал с составом, предоставив возможность проявить себя всем игрокам основы. По результатам 1 тура Чемпионата России команда КОС-СИНТЕЗ возглавила турнирную таблицу с лучшей разницей мячей, +43.
О том, как прошли первые игры в Казани, смотрите в фоторепортаже.
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