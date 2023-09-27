Мавлид ан-Наби: торжество в Галиевской мечети

26 сентября с заходом солнца в Галиевской мечети Казани после ахшам-намаза прошел традиционный вечер Мавлид ан-Наби. На торжество собрались имам-мухтасибы со всей республики, казанские имамы, руководители всех направлений деятельности и организаций муфтията, шакирды и преподаватели исламских учебных заведений, прихожане. Всех участников вечера с наступлением Мавлида — дня рождения Пророка Мухаммада — поздравил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
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