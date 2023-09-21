«У нас есть такая команда — обладатель Кубка страны»: как «Стрелу» чествовали в Казанском Кремле

Сегодня свежеиспеченные обладатели Кубка России по регби, игроки и административный штаб казанской «Стрелы», получали поздравления высокопоставленных болельщиков — раиса Татарстана Рустама Минниханова, премьер-министра Алексея Песошина, главы администрации раиса Асгата Сафарова и других.
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