10 фото недели: события культурные, спортивные и политические

00:00, 17.09.2023 10
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  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На этой неделе жители и гости Татарстана наслаждались музыкальным подарком «СоТворения» и игрой света и цвета на фестивале «НУР». Бегуны вышли на дистанцию «Кросса нации», лучники собрались в Елабуге посоревноваться в меткости, а политический бомонд Татарстана выслушал очередное послание раиса республики. Самые яркие кадры — в фотоподборке «Реального времени». 

  • «СоТворение-2023», день второй
  • Международный фестиваль медиаискусства «НУР»
  • Послание раиса РТ
  • 47-е заседание Госсовета РТ
  • «Кросс нации — 2023»
  • II Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган Батыр»

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