Экомода, recycle-индустрия и аксессуары: «Фантастик пластик» в «Манеже»

19:10, 12.09.2023 43
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  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru

В выставочном зале «Манеж» Музея-заповедника «Казанский Кремль» состоялось торжественное открытие выставки «Фантастик пластик». Это одна из самых масштабных российских экологических выставок. Экспозиция включает более 40 работ и фотографий проектов российских и зарубежных дизайнеров и художников.


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