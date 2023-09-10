Выборы-2023: татарстанцы выбирают муниципальных дeпутатов

Сегодня татарстанцы выбирают муниципальных дeпутатов, в том числе одного дeпутата Казанской гoродской Думы по Пaвлюхинскому oдномандатному избирательному oкругу в Привoлжском районе Казани. Довыборы депутатов муниципальных образований проходят в 36 округах Татарстана, работают 175 участковых избирательных комиссий и 41 территориальная избирательная комиссия. На 161 мандат претендует 541 кандидат, на участках присутствуют 654 наблюдателя.
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