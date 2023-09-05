«Проложить дорожку» к рынкам: конференция «Бизнес со странами БРИКС»

17:46, 05.09.2023 32
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Китай заинтересован потреблять все больше российского газа, Индия — строить новые производства микроэлектроники, а Бразилия не нарадуется бесконечным поставкам удобрений из России. Есть ли перспектива строить торгово-экономические отношения в других сферах? Каким образом вести расчеты с партнерами Индии, если их банки не проводят платежи из-за санкций? Как работать в ЮАР? Есть ли там коррупция? Правдивые ответы на актуальные вопросы прозвучали на конференции «Бизнес со странами БРИКС».


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